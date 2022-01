4T debilita la democracia: Lorenzó Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, denunció que en México la democracia se está debilitando, principalmente por la falta de resultados de este gobierno, así como por el ataque sistemático a las instituciones.

Durante la reunión plenaria del Partido Acción Nacional (PAN) que se realizó el jueves, ofreció la conferencia magistral “desafíos de la democracia hacia el futuro”, en la que sostuvo que en México ya hay descontento social por la falta de resultados en la solución de los grandes problemas de nuestros tiempos, siendo estos la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la violencia.

Asimismo, expuso que atravesamos por una crisis de credibilidad de los partidos políticos, lo que se asienta con el crecimiento de las fake news y la desinformación, “por la penetración y la rapidez que estas tienen”.

Ante la posibilidad de que se debata una reforma en materia electoral, el presidente del INE advirtió que existen propuestas que pretenden introducir controles gubernamentales e intentos por acotar la autonomía institucional e independencia a las autoridades electorales.

La debilitación de la democracia en el país, continuó, también se da por el ataque a las instituciones electorales que se manifiestan en cuatro ámbitos; descalificaciones verbales públicas desde el gobierno federal; amenazas y agresiones físicas a la integridad personal de servidores públicos de órganos electorales; flagelos a la autonomía presupuestal; así como intentos de reforma electoral “con el fin de incrementar el control del gobierno y la captura política de las instituciones electorales, socavar el sistema de partidos y erosionar la representación política”.

Andrés Manuel López Obrador criticó la participación Lorenzo Córdova en la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del PAN.

“Estamos viviendo un momento en el que todo mundo se están definiendo y se están quedando desnudos. A lo mejor no se dan cuenta. Ayer estaba viendo cómo el señor Lorenzo Córdova va a la convención del PAN. Imagínense al presidente del INE encabezando el congreso del PAN, cuando debería ser una autoridad imparcial y cuidar formas, porque la forma es fondo, pero no se dan cuenta o no le importa”, dijo el mandatario.