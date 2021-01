¿Adiós a la tamaliza? Piden no festejar el Día de la Candelaria

Ciudad de México.- Para evitar un incremento de contagios por Covid-19 y ante la permanencia del semáforo epidemiológico rojo, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, hizo un llamado a los capitalinos a evitar festejos el próximo 2 de febrero, Día de la Candelaria.

"A las personas: que no bajen la guardia. Lo que estamos viendo, que vimos las semanas anteriores, fue esta expresión de contagios de las fiestas navideñas, de las fiestas de fin de año y también lo que tiene que ver con la parte de los contagios del 6 de enero en la búsqueda de juguetes.

"Estamos próximos al Día de la Candelaria, por favor, no bajen la guardia porque entonces vamos a tener otra vez una onda expansiva de contagios (...) no a las reuniones familiares, no a las fiestas (...) remontemos la fiesta de la Candelaria y la reunión de los tamalitos, evitémosla para no tener otro pico en 15 días", declaró la secretaria de Salud capitalina.

Recordó que, ante el semáforo epidemiológico rojo, no se deben realizar reuniones familiares, fiestas o encuentros sociales, pues es en ese tipo de espacios donde se acelera la velocidad de los contagios, sobre todo si son cerrados.

Ante el incremento de decesos, pidió acercarse a los puntos que hay en la Ciudad de México, para hacerse una valoración cuando se tengan síntomas de coronavirus.

"Lo que estamos viendo en los hospitales es que las personas llegan con muchos días de evolución, llegan muy graves", dijo López Arellano y agregó que los enfermos asisten con "muchos tratamientos que complican los cuadros de enfermedad".

Tamales de chocolate tipo gourmet

Aquí te compartimos una receta de tamales de chocolate preparados por el difunto chef Yuri de Gortari, estamos seguros de que esta guía puede ser muy útil para ti y tu economía ante la llegada del Día de la Candelaria.

Ingredientes

250 gramos de harina de arroz

250 gramos de harina de maíz

250 gramos de mantequilla

250 gramos de azúcar

50 gramos de cocoa en polvo

2 cucharaditas de polvo para hornear

Cacao troceado - cantidad necesaria

250 gramos de queso doble crema

Hojas de totomoxtle

Procedimientos

La masa se debe batir a mano, por lo que primero se debe comenzar con la mantequilla, dejar una textura tipo “pomada”, después agregamos azúcar y seguimos batiendo, que la mezcla quede suave y esponjosa hasta que se sienta cómo se quita la textura del azúcar granulada.

Después integramos las harinas y el polvo para hornear y seguimos integrando, le damos humedad agregando leche. Cada que se sienta que falta la humedad le vamos agregando leche y seguimos amasando.

Posteriormente agregamos la cocoa en polvo y seguimos batiendo, ya que el batido le mete aire a la masa para asegurarnos de tener un tamal esponjoso.

Al finalizar de amasar y antes de armar el tamal debemos tener listo el relleno, que es de queso doble crema que pondremos a batir, lo dejamos suavizar, y luego agregamos azúcar y un poco de leche.

Ya que se batió el queso, comenzamos a armar el tamal en las hojas de totomoxtle previamente hidratadas para que se puedan manejar y no se quiebren. Agregamos la masa, el relleno y un poco de cacao troceado, y envolvemos para que la masa abrace el relleno.

Cómo armar la tamalera

Casi siempre las tamaleras cuentan con una división de tres, donde se colocan tamales de diferentes sabores; es importante poner agua y una moneda para cuando hierva el agua. Esto sirve para que cascabelee cuando esté hirviendo, y entonces eso nos va a indicar que la tamalera aún tiene agua. Ponemos una cama de hojas de totomoxtle y luego la dividimos.

Acomodamos los tamales y cubrimos con hojas por encima de los tamales, y ponemos a cocer entre una hora y hora con quince minutos.

(Con información de Reforma y El Universal).

