AMLO: no hemos podido con el monstruo de Aduanas (VIDEO)

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la corrupción en la Dirección de Aduanas es un problema que no han podido controlar en su Gobierno.

"El problema de las aduanas es corrupción, como en muchos otros casos (...) es una asignatura pendiente, no hemos podido limpiar", dijo en conferencia matutina.

Es el momento de limpia en la aduanas de México.

Puerta de entrada y salida tanto de productos lícitos con ilícitos. 👏

pic.twitter.com/CTxyN7R5ob

El Mandatario comparó el problema de aduanas con el incremento de homicidios en el País.

"En el caso de las aduanas viene una limpia porque se han hecho intentos, el hasta ahora director de Aduanas, una gente íntegra, honesta, pero es un monstruo lo de aduanas, de 100 cabezas", expresó.

"Que la aduana de Manzanillo, que la aduana de Lázaro Cárdenas, que la aduana de Tijuana, si les contara, algún día lo voy a hacer, ahora no, más adelante, todo lo que sucede porque se fueron haciendo costumbre estos actos de inmoralidad, se fue haciendo costumbre el influyentismo pero lleva muchísimo tiempo y no cambió".

López Obrador reconoció que existen muchas presiones a autoridades de estados donde se encuentran las aduanas para poner a personas conocidas y cercanas al Director.

Aseguró que el mismo caso sucede en el SAT donde se lucha contra el influyentismo y adeudo de impuestos.

"Nada de que yo tengo influencia y no vamos a pagar los impuestos o debo impuestos, pero no voy a pagar o tengo un buen despacho de fiscalistas que me va a defender y al final, por mis influencias y por mis agarraderas, lo voy a cumplir como contribuyente, todo eso se va a terminar", dijo.

'Quiere Ahued ayudar en el Senado'

Tras la renuncia de Ricardo Ahued como Director de Aduanas, el Presidente aseguró que él pidió regresar al Senado para ayudar desde ahí al País.

"Él me pidió que quiere estar en el Senado, Ricardo Ahued es un hombre íntegro, es una gente buena, un hombre honesto, fue legislador en Veracruz, en los tiempos de la gran corrupción y siendo legislador votó en contra de la aprobación de la cuenta pública de un Gobernador", comentó.

Aseguró que es un hombre respetable y querido en Veracruz.

(Con información de Agencia Reforma)