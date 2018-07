Mosquitos mantienen en 'jaque' al Aeropuerto de Guadalajara

Agencia

JALISCO.- El aeropuerto tapatío ha registrado múltiples quejas por plaga de mosquitos, pese a su combate con diversas acciones.

De acuerdo con Milenio, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) reconoce la problemática y ya no sabe qué hacer con la plaga de zancudos que invade a usuarios, trabajadores, pistas de aterrizaje y hasta irrumpe a la tripulación de los aviones del Aeropuerto Internacional “Miguel Hidalgo” de Guadalajara, Jalisco.

Raúl Revuelta quien es el director general del GAP, -grupo que opera la concesión del aeropuerto- anunció que realizarán un estudio para que expertos les digan cómo combatir a los moscos, ya que las trampas colocadas y otras acciones tomadas han resultado insuficientes.

También te puede interesar: Ex empleados de Mexicana de Aviación recibirán liquidación

“El problema es tan grande que obviamente desde el GAP no lo podemos atender integralmente no podemos hacer todos los esfuerzos en nuestro perímetro en la poligonal de la concesión. Pero obviamente necesitamos del apoyo del resto tanto de la comunidad como del gobierno local Estatal Federal para atacar de fondo cuál es el problema El problema son los cuerpos de agua y con aguas no tratadas en torno al aeropuerto”.

Dijo que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara se encuentra rodeado de 100 cuerpos de agua, lo que dicen dificulta el combate del mosco, tipo culex.

⚡ En un nido de zancudos está convertido el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, por ello, las quejas de los usuarios son cada vez más frecuentes, los mosquitos no dan tregua están presentes en ingresos a los baños, en las salas de espera para abordar y hasta en aviones. pic.twitter.com/tC7YNp3mZJ — Canal 44 (@CANAL44TV) 12 de julio de 2018

Por lo pronto, reforzarán las medidas que han implementado durante las últimas semanas como la aplicación de larvicidas, colocación de cortinas de aire, recubrimiento de canales a cielo abierto, desazolve de canales, eliminación de criaderos de zancudos, instalación de equipos dispensadores de piretrinas contra insectos voladores en bandas de equipaje nacional e internacional.

Hasta el momento, la administración del aeropuerto ha recibido 50 quejas por la presencia de mosquitos.