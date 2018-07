AMLO ‘dejará en caja’ ampliación de deuda pública

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador afirmó que cualquier petición de ampliación de deuda pública que se adquiera en la actual administración, se quedará en caja y no se utilizará por el próximo gobierno.

"Creo que ya no va a alcanzar el tiempo para que se aplique ese recurso y va a quedar en caja. En la Federación", indicó.

De acuerdo con información de Vanguardia, en conferencia de prensa en su casa de transición aclaró que siempre que se contrata deuda se debe explicar el destino de los recursos. Sin embargo, aseguró que él prometió en campaña que no iba a endeudar más al país.

"Tenemos como compromiso de campaña no aumentar impuestos en términos reales, ni precios de los combustibles en términos reales y no aumentar la deuda. No vamos a pedir prestado, no habrá déficit. Vamos a financiar el desarrollo con ahorros", recordó.

Respuesta del INE

Por otro lado, el consejero electoral Marco Antonio Baños Martínez aseguró que sigue vigente el fideicomiso vinculado a Morena, creado para apoyar a los afectados de los sismos de septiembre pasado, y por el que se impuso una multa a ese partido por 197 millones de pesos.

Cuestionado sobre si se había congelado el fideicomiso "Por los demás", respondió que no, pues a mayo de este año, al corte de la investigación del Instituto Nacional Electoral (INE), se reportaron 73.8 millones de pesos y hoy ya cuenta con más de 85 millones.

“Es absolutamente falso, el INE no ha congelado nada. Tan no lo hemos congelado que Horacio Duarte, representante de Morena ante el instituto, señaló que nosotros no teníamos el monto exacto del fideicomiso", subrayó.

Reiteró que la investigación se cerró en mayo pasado, con el corte que tenía el uso del fideicomiso, es decir, 73.8 millones de pesos; luego, Duarte dijo que "son 85 millones y medio; le han seguido metiendo dinero, lo que demuestra que está vigente".