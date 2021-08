“Ahora resulta que ya no quieren revocación de mandato” AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que ahora sus adversarios no quieren la revocación de mandato porque dicen que "malévolamente" está pensando en la reelección y si la gana, saldrá "fortalecido" y se va a reelegir.

🎦Ahora resulta que los demócratas ya no quieren que se aplique la revocación de mandato ¡le tienen miedo al pueblo! @lopezobrador_ #ConferenciaPresidente #16Ago pic.twitter.com/qExPBZ9y34 — Al Momento 4T (@Almomento4T) August 16, 2021

"Si la gente dice que quiere que yo me quede, entonces malévolamente estoy pensando en la reelección, voy a salir fortalecido y me voy a reelegir, que no vieron una foto que publicó ayer Joaquín López Dóriga donde ya estoy chocheando.

AMLO aseguró que ya "está chocheando" y no se reeligirá en 2024, aunque el pueblo se lo ha pedido. https://t.co/ekRECZ5PF3

📹: Joaquín López-Dóriga pic.twitter.com/hfJiR4LqFe — Político MX (@politicomx) May 13, 2021

"¡Cómo voy a estar pensando en la reelección! Primero por mis principios y mis ideales, no soy como ellos, el conservadurismo autoritario, fascistoide, de todos lados", declaró en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

Recordó que es el Presidente en funciones con mayor edad, por lo que en septiembre de 2024 se retirará por completo de la política, no participará en nada, ni actos públicos ni declaraciones ni en mensajes en las redes.

López Obrador fustigó que "los demócratas" cambiaron de opinión: "Pero si está en la Constitución y es democracia participativa, por qué se le tiene miedo al pueblo, por qué no se le pregunta el pueblo: ‘¿quieres que continúe el Presidente o que se vaya?’, y que la gente decida".

