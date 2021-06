‘Odio a los tiranos’, AMLO afirmó que no se reelegirá

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

MÉXICO.- Esta mañana durante la conferencia matutina, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que odia a los tiranos y que no se reelegirá después de que termine su mandato en 2024.

"El pueblo siempre es el que nos ha estado apoyando, dándonos la confianza. Por eso nunca, nunca jamás, vamos a traicionar al pueblo, no le vamos a fallar al pueblo, vamos a hacer todo lo que sea de nuestra parte.

A favor del sufragio efectivo no reelección

"Y que no se preocupen, yo odio a los tiranos, yo soy demócrata y soy maderista y estoy a favor del sufragio efectivo y de la no reelección y, si lo permite el creador, y si tengo salud, y si lo quiere el pueblo voy a estar hasta finales de septiembre del 2024 y me desaparezco", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal reiteró que al terminar su periodo como presidente dejará a un lado la vida pública para dedicarse únicamente a escribir un nuevo libro.

López se desaparecerá acabando su mandato

"Me jubilo, no vuelvo a participar en nada, en política, ni voy a asistir a ninguna conferencia, ni voy a aceptar ninguna invitación para estar en la vida pública, ni voy a estar contestando o mandando mensajes en Facebook o en Twitter, nada, nada de nada. Ni con mis hijos voy a hablar de política.

Escribiré un libro del pensamiento conservador

"Me voy a dedicar a otra cosa, me voy a Palenque y ahí tengo que cuidar mis árboles y sí voy a escribir, eso sí, porque eso me compensa, eso me ayuda mucho. Voy a escribir un libro que tengo muchas ganas de hacer sobre el pensamiento conservador, que me va a entretener, digo, me va a llevar tiempo a hacerlo, porque sí creo que es una aportación en el terreno académico, literario, teórico, no político", agregó.

