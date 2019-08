Al carajo no es grosería, dice AMLO

Érika Hernández

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Mandar al carajo no es una grosería, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.



Al argumentar por qué lanzó la frase "al carajo los ambiciosos vulgares" durante su encuentro con senadores y diputados de Morena el jueves, el Mandatario afirmó que buscó en el diccionario.



"Hace poco me encontré la definición de al carajo, y no es tan fea, tan grosera, tiene que ver con la navegación, con los marinos, cuando se portaban mal en los viajes se les mandaba a una especie de canastilla en lo alto, que se conocía como el carajo, entonces vete al carajo, es vas castigado a la canastilla, arriba", explicó.

Por ello, aseguró, a sus compañeros de partido les quiso transmitir que quienes se porten mal se vayan castigados.

"Entonces no es ninguna grosería, lo que dije ayer fue eso, el que no tiene principios, no tiene ideales, el que es un ambicioso vulgar, no debe de dedicarse al noble oficio de la política, debe de irse al carajo", añadió.

-¿Va con dedicatoria?, se le preguntó.



"A nadie, es de aplicación universal", remató.