Alfonso Durazo ordena revisar a policías comunitarios por niños armados en Chilapa

Antonio Baranda

Ciudad de México.- Tras calificar como lamentable que niños hayan sido armados en Chilapa, Guerrero, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, adelantó que la Federación revisará el funcionamiento de las Policías comunitarias en esa entidad.

En entrevista, luego de encabezar un evento con representantes de estados y municipios en el Casino Naval, el funcionario advirtió que no todas las organizaciones de ese tipo tienen un origen ni un propósito legítimos.

"Es lamentable que adultos irresponsables armen a jóvenes que no tienen en el mejor de los casos ninguna posibilidad de defenderse adecuadamente. Se generalizaron las Policías comunitarias", indicó.

"Pero no todas ellas tienen un origen legítimo ni un propósito legítimo, consecuentemente como Gobierno tenemos la obligación de revisar el funcionamiento de esas organizaciones y respetar aquellas que son producto nato de usos y costumbres".

Cuestionado sobre si la organización que armó a los niños, denominada CRAC-PF, está considerada como Policía comunitaria legítima, Durazo dijo que no reconocen en sus orígenes ni en su trayectoria el carácter de usos y costumbres.

"No es el caso", comentó.

El Secretario enfatizó que la responsabilidad de la seguridad pública es del Estado, del Municipio y de la Federación, por lo que reconoció la necesidad de hacer un esfuerzo adicional en Guerrero.

"Se han ido mejorando algunos de los índices de criminalidad, no forma ya afortunadamente parte de los primeros cinco estados con mayores homicidios", agregó.

Abiertos a críticas de caminata

Durazo confirmó que el Gabinete de Seguridad recibirá el próximo domingo en Palacio Nacional a representantes de la caminata por la paz, que salió este jueves de Cuernavaca, y aseveró que están abiertos a la crítica.

Sostuvo que el hecho de que los integrantes de esta caminata no vayan a ser recibidos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador no significa que no haya atención por parte del Gobierno federal.

"Tenemos la instrucción del Presidente de la República al Gabinete de Seguridad de constituirnos, instalarnos en Palacio Nacional el próximo domingo para recibir una comisión de los organizadores de esta marcha", manifestó.

"No sobra decir que estamos abiertos a propuestas, a sugerencias, a críticas, de tal manera que con su aportación podemos enriquecer la visión con la que estamos enfrentando el reto de dar seguridad a la población".

Alfonso Durazo ve aislado contención a migrantes

En otro tema, el Secretario aseveró que el uso de la fuerza en la frontera de Chiapas y Guatemala para contener a migrantes de la Caravana 2020 es un hecho aislado.

"Hay una política de un uso responsable, controlado de la fuerza pública, y en un marco de respeto total a los derechos humanos", expresó.

"Cualquier acto fuera de esta normatividad, de estas disposiciones, es un acto aislado que no responde por supuesto a una política del Gobierno del Presidente López Obrador".

Durazo afirmó que en lo que va de la Administración federal, las áreas de seguridad no han merecido ninguna recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

"Y eso habla pues del respeto con el que hemos ejercido el uso de la fuerza", abundó.