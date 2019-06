Se forma “Alvin” la primera tormenta tropical del Pacífico

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Depresión Tropical UNO-E se ha intensificado y se ha convertido en la primera tormenta tropical de la temporada, se llama "Alvin" y presenta vientos de 65 kilómetros por hora, según ha informado el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

"Alvin" ubica en el Pacífico Nororiental mexicano, a 725 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima.

Tropical Storm #Alvin Advisory 4: Alvin Becomes the First Tropical Storm of the East Pacific Season. https://t.co/mbw53QNBXE