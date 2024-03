AMLO acata orden del INE y baja entrevista con Canal Red

El presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió con la orden del INE de bajar de los canales oficiales la entrevista que le realizó la periodista rusa Inna Afinogenova, en la que habla de la continuidad de su proyecto y de los atributos de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, hasta esta mañana, el Jefe del Ejecutivo mantiene en su cuenta de X un enlace que permite a los usuarios dirigirse al canal de Youtube de la televisora española Canal Red, donde se puede ver completa la conversación de más de dos horas.

"Les comparto la entrevista con la periodista Inna Afinogenova del medio independiente Canal Red" , se lee en el mensaje, publicado desde el 20 de febrero.

Ayer, el INE ordenó al presidente actuar con neutralidad e imparcialidad en el proceso electoral y eliminar la entrevista.

En respuesta, desde Mexicali, el político tabasqueño acusó de censura al órgano electoral.

"Es una buena entrevista que me hizo esta periodista Inna. Se ha visto mucho en México y se ha visto mucho en España. Y porque hablamos de lo que me pregunta y ahora resulta que quieren que la baje. Censura" , denunció. "Le di la entrevista a este medio independiente, y ahora les molestó y la están censurando" .

Durante su conferencia mañanera, el mandatario pidió que se proyectara en pantalla la imagen de la entrevista que dio pie a la medida cautelar.

Ayer, el presidente deslizó la idea de que podría ganar tiempo y mantener arriba la entrevista, si decidía impugnar la decisión del INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

"Ahorita me están informando que ya la censuraron, nada más que podemos acudir al Tribunal, ¿verdad?" , preguntó. "Se va a recurrir" , dijo el Vocero Jesús Ramírez. "Sí, se va a recurrir" , confirmó la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. "Sí, y nos va a dar tiempo, ya tácticas dilatorias, o sea, ya estamos igual. ¡Qué barbaridad!" , soltó el presidente, con una sonrisa en el rostro aunque luego se arrepintió: "pero no vamos a caer en eso" .

Por momentos, el mandatario dejó ver su extrañeza ante resolución de los consejeros electorales. Sin embargo, cuando se le informaron los motivos que motivaron la decisión, dijo no recordar la falta.

-"Es lo que habla de Claudia Sheinbaum", se le advirtió.

- "Pues es que ella me pregunta. No, pero no habla de eso", aseguró.

- "Ella le pregunta ¿cómo ve a Claudia? Y en ese momento usted infiere que va a continuar ella porque va a seguir la Cuarta Transformación", se le insistió.

"No me acuerdo bien. Pero ¿ella me preguntó?... Si es un asunto. Hay que garantizar la libertad, sí, por encima de todo" , agregó.

Con información de Reforma.