AMLO acusa a la prensa y redes sociales de atacar a su gobierno.

APIZACO, Tlaxcala.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los medios de comunicación y las redes sociales de lanzar ataques en contra de su gobierno con el objetivo de enrarecer el ambiente político y sembrar la duda.

Al atestiguar la entrega recepción de una sucursal del Banco del Bienestar en el municipio de Apizaco, Tlaxcala, el mandatario indicó que sus adversarios quieren que la gente piense que todos son iguales.

"Son ataques diarios de casi todos los medios de información, periódicos, radio, televisión, redes sociales toda el hampa del periodismo bajo la consigna de que la calumnia cuando no mancha tizna, aunque no sea cierto lo que denuncian ellos lo que quieren es enrarecer el ambiente político y sembrar la duda".