México: AMLO afirma que sería mezquino negarles a estados y a IP vacunas

Monterrey.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sería "mezquino" negarles a los estados y a las empresas privadas el poder comprar vacunas contra el Covid-19, y que armonizará con los estados el plan de vacunación.

"Estamos nosotros aquí viendo lo de la vacuna, pero no podemos, sería mezquino, decirle a quienes quieren ayudar que no se les permite, porque es una función y lo es del gobierno federal, pero no vamos a aplicar normas estrictas cuando está de por medio la salud del pueblo, cuando está de por medio la ética, el humanismo", comentó López Obrador.

En la inauguración de instalaciones de la Guardia Nacional en Sabinas, Hidalgo, Nuevo León, el mandatario federal empatizó con la propuesta hecha por el gobernador Jaime Rodríguez de llevar a cabo con el gobierno federal una logística compartida para la aplicación de la vacuna.

"De modo que nos vamos a poner de acuerdo con el gobernador Jaime Rodríguez , con los gobernadores de los estados, para armonizar toda esa acción de vacunación contra el Covid", sostuvo el presidente.

Previamente, el "Bronco" dijo que están en pláticas con algunas empresas locales que buscan adquirir dosis para inmunizar a sus trabajadores y familias, con lo que el Estado se centraría en zonas vulnerables.

Expuso que, de conseguir vacunas para el Estado, seguirán una ruta de coordinación con el gobierno federal, incluyendo en la logística al Ejército y vacunado a sus elementos, al igual que a policías de Guardia Nacional y a los de las corporaciones locales.

La variante, dijo, es que lo harían en la red de centros de salud estatales.

Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber anunciado la apertura en vacunas anti-Covid, para que estados y empresas privadas puedan comprarlas.

López Obrador instruyó a la Secretaría de Salud otorgar autorizaciones a empresas privadas y gobiernos estatales para comprar y aplicar vacunas contra Covid-19 en México.

Sin embargo, el mandatario federal condicionó el permiso a que los gobernadores y particulares presenten el contrato formal para la adquisición y que se trate de vacunas de farmacéuticas ya aprobadas.

