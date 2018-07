AMLO asegura que no va a cumbre por falta de constancia

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó acudir la próxima semana a Puerto Vallarta, ciudad sede de la Cumbre de la Alianza del Pacífico, en la que Enrique Peña Nieto será presidente pro témpore de la edición XIII, a realizarse el 23 y 24 de julio próximos.

De acuerdo con vanguardia.com, así lo anunció esta tarde el propio López Obrador, durante una rueda de prensa desde su oficina de la colonia Roma, en la que también abordó el tema de la multa del INE, a la que calificó de “injusta” y “draconiana”.

"No voy a estar en Puerto Vallarta porque se ha demorado la entrega de la constancia que acredita que soy presidente electo y no puedo ir a un acto oficial si no soy presidente electo.

"Cuando me invitó el presidente Peña estaba pensando que ya para el martes iba yo a estar como presidente electo, pero aún no lo soy y no puedo acudir a un acto sin ser legalmente presidente electo”, comentó.

Sin embargo, López Obrador confirmó que la canciller canadiense, Chrystia Freeland, será recibida la próxima semana en su oficina de la colonia Roma, tras anunciar su visita a México para reunirse con el gobierno mexicano para abordar el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

"La canciller viene el miércoles. Aquí sí recibo porque es distinto. Como la comisión de EU que vino a vernos aquí, y ahora viene la canciller de Canadá”, indicó.

Fideicomiso: ‘los consejeros del INE se extralimitaron’

Sobre la multa "draconiana" de 197 millones de pesos impuesta por el INE al partido Morena, López Obrador consideró que los consejeros “se pasaron, se extralimitaron”.

"Este asunto que considero injusto de parte del INE, la multa draconiana en contra de Morena, sin ninguna justificación, no hay fundamentación jurídica, digan lo que digan, porque el dinero, para empezar, no sale del INE, no tiene que ver con las prerrogativas.

"Es un fideicomiso que creamos para que militantes, dirigentes, autoridades, legisladores de Morena aportaran y se apoyara a damnificados Se reunieron, hasta ahora 85 millones, se han beneficiado 28 mil damnificados que han recibido 2 mil 400 pesos cada uno. Ese es el informe, no hay desvío de recursos”, afirmó López Obrador.

Agregó que ese dinero no se utilizó para comprar votos por Morena y reiteró que los consejeros del INE se extralimitaron.