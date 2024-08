AMLO asegura que declaraciones de ‘El Mayo’ no afectarán al gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las posibles declaraciones de Ismael "El Mayo" Zambada, en su proceso judicial en Estados Unidos, no afectarán en nada a su Gobierno.

Llamó a que en el caso del líder del Cártel de Sinaloa se transparente todo, si es que hubo complicidades con autoridades mexicanas, pero también, el papel de las agencias estadounidenses.

Sin embargo, reiteró, cualquier señalamiento debe estar sustentado en pruebas y así podrán actuar contra algún responsable porque ya no hay "intocables".

-Lo que pueda declarar este personaje, ¿qué impacto puede tener para nuestro país, presidente?, se le preguntó.

"Solo no mentir, no señalar por señalar, por consigna, sin tener pruebas, el señalamiento con prueba, y que nadie sea intocable, ya se acabó aquello de que no se podía tocar al intocable" , advirtió en su conferencia mañanera.

Al ser cuestionado sobre las precauciones por el arresto de Zambada García, López Obrador también celebró que la caída del capo, que calificó como "un asunto delicado", no ha generado violencia hasta el momento.