“Ojalá recapacites, aún estás a tiempo”, pide Dante a AMLO en una cruda carta

Mayolo López

Ciudad de México.-El Senador Dante Delgado llamó al Presidente Andrés Manuel López Obrador a recapacitar, a darse cuenta de que lleva a México al precipicio, y enfrentar la pandemia de Covid-19 como una contingencia de Estado.

"México no está preparado y no se está preparando para enfrentar de manera responsable una crisis en la que lo peor está por venir. Mucha gente va a enfermar y mucha va a morir si no dejas de pensar en esto como una crisis de imagen y comienzas a enfrentarla como una contingencia de Estado", expone en una carta que ayer difundió en redes sociales.

Andrés Manuel, te convoco a que rectifiques y desempeñes el cargo de Presidente con visión de grandeza, porque lo que hagas hoy será parte de la historia y en esa misma dimensión se medirán tus errores, aún estás a tiempo. — Dante Delgado (@DanteDelgado) April 7, 2020

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara alta también pide al Mandatario asumir su cargo con visión de grandeza y construir la unidad nacional.

"Aún es tiempo de que adviertas que llevas al País al precipicio, que rectifiques y tomes las decisiones que se esperan de un Presidente sensato y responsable. Te convoco a que desempeñes el cargo con visión de grandeza", señala.

"Si aún tienes el respaldo de una parte de la población, ahora construye, con sentido social, la unidad nacional con las otras partes. Solo así lograrás estar a la altura de los grandes momentos de la historia. De lo contrario, no solo vas a fracasar como lo hicieron los Presidentes anteriores, sino que habrás logrado afianzar la tragedia de México".

En su misiva, el legislador externa su preocupación por las consecuencias de "sacrificar la economía nacional".

"El plan de rescate económico no es un plan y no es rescate, y si de algo sirve la reflexión, es evidente que las grandes empresas trasnacionales podrán cambiar el destino de sus inversiones; los más ricos podrán sacar, con un clic, sus millones de dólares a mercados seguros. ¿Pero los micro, pequeños y medianos empresarios, que generan 3 de cada 4 empleos, qué podrán hacer? ¿Cómo van a sobrevivir? ¿En qué les ayuda tu plan? ¿Con qué ingresos fiscales se podrá apoyar a los pobres del país si cae de manera dramática el PIB nacional, por falta de producción y de consumo?", indica.

Delgado recuerda la "memorable ocasión" en que presentó a López Obrador con el empresario Alfonso Romo, hoy Jefe de la Oficina de la Presidencia.

"Los presenté para que lograras cambiar la percepción que tenían de tu proyecto y para que comenzaras a construir puentes, para que terminaras con la profunda confrontación que habías tenido con el sector productivo de este país", refiere.

"Frente a Alfonso te pregunté qué querías ser: ¿Presidente de la República o el líder social más importante de México? Dijiste que querías ser presidente y te respondí que era la decisión correcta, porque ya eras líder social. Andrés, México necesita que comiences a ser Presidente".

"Sabes que acostumbro hablar de frente y a decir las cosas cuando se tienen que decir, por eso te escribo hoy, porque de nada servirá que te lo diga cuando todo haya pasado y no haya remedio. Ojalá recapacites. Tal vez esta sea la última oportunidad de hacerlo", concluye.

(Con información de Agencia Reforma)