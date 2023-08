El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no perdió la oportunidad de retomar sus señalamientos contra Xóchitl Gálvez y esta vez fue para defender a las personas del Sur de Mexico, luego que aseverara que las personas en el Sur de México no tiene la cultura de trabajar 8 horas seguidas.

Durante su mañanera, el presidente puso en pantalla un video de la senadora panista en el foro del Frente Amplio por México hablando del sur y sureste del País.

El Mandatario federal dijo que no mencionaría a la aspirante presidencial de la Oposición debido a las sanciones interpuestas por el INE, pero que tiene que defender a los mexicanos ante ofensas.