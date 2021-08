AMLO está "muy contento" tras resultados de la consulta popular

Alberto Morales y Pedro Villa y Caña

MÉXICO.- Esta mañana durante la conferencia matutina, desde Puerto Vallarta, Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró los resultados de primera la consulta popular celebrada este domingo porque con este mecanismo inició de manera legal la democracia participativa en el país.

En su conferencia de prensa, en las instalaciones de la Octava Zona Naval de Puerto Vallarta, Jalisco, el presidente López Obrador dijo que estaba "muy contento" con los resultados de la consulta.

"Nunca había participado tanta gente en una consulta de las que se han registrado históricamente, fue algo muy importante, trascendente, independientemente si es vinculatoria o no, se echó a andar un proceso democrático para que nadie se sienta intocable, absoluto, en ningún nivel de la escala, y no se deje de respetar al pueblo".

Destacó que la jornada de este domingo fue muy importante y ejemplar, por eso felicitó a todas las ciudadanas y ciudadanos que participaron.

"Mi llamado a los que no lo hicieron, que no dejen pasar la oportunidad de participar, la democracia no se agota en elecciones a diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores, presidente de la República, eso se conoce como democracia representativa, pero no es la democracia plena".