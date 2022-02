AMLO exhibe millonario sueldo de Loret de Mola

Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso cuánto gana anualmente el periodista, Loret de Mola, y realizó una comparación con su sueldo.

El mandatario declaró que el periodista gana 15 más que él al año, y que el pago que recibió de Televisa es algo turbio, ya que de Mola dejó de trabajar en la compañía en 2019. Por esto, enviará los datos expuestos en la Conferencia de Prensa Matutina al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para corroborar los datos.

En el informe se revela que Loret de Mola gana presuntamente 35 millones 200 mil pesos antes de impuestos.

Empresas para las que trabaja de Mola y cuánto le pagan:

-Televisa $11.8 millones de pesos

-Radiopolis $9.2 millones de pesos

-Latinus $6.3 millones de pesos

-Universal $4.5 millones de pesos

-Otros $2.8 millones de pesos

-Washington Post $600 mil pesos

“Esto es lo que ganó Loret el año pasado, pero lo que me llama mucho la atención y lo va a tener que aclarar Televisa, es que se supone que Loret ya no está en Televisa” expresó López Obrador.

El mandatario señaló que necesita obtener más información sobre el medio Latinus, ya que señala que la compañía está involucrada con los que venden y vendían medicinas a los gobiernos estatales. Asimismo destacó que el exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo es cómplice de Latinus.

El titular del ejecutivo expuso que él no gana “muchísimo” como lo han expuesto en ocasiones anteriores.

¿Cuánto gana López Obrador?

Según la información el presidente de México gana $ 2 millones 11 mil pesos anuales antes de impuestos.

“Ustedes creen (que tiene ese pago) porque se trata de un periodista de altos vuelos, muy inteligente, un buen escritor ¡No! Es por golpeador” puntualizó el mandatario.

Finalmente López Obrador mencionó que pedirá los datos a detalle, sin meterse en otras propiedades.

Aseguró que las acciones las hace porque se encuentra de por medio la transformación, y que no se trata de un asunto personal.

El presidente está acorralado: Loret de Mola responde

El periodista Loret de Mola respondió los “ataques” hechos por el presidente Andrés Manuel López Obrador en donde asegura que los montos revelados están inflados y declara que el mandatario se siente acorralado por no saber cómo deslindarse del escándalo de su hijo.

“¡Qué cosa! Usar los datos de Hacienda para perseguir a un periodista. ¡Y además datos falsos, montos inflados! Dice que en 2021 gané millones en Televisa… donde dejé de trabajar en 2019” Escribió el comunicador.

En otro tuit señaló que López Obrador se encuentra fuera de juicio.

“El presidente está acorralado. No sabe cómo zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador” se lee en otro tuit del columnista de El Universal.

