AMLO: mañanera de hoy 29 de marzo de 2021; resumen

Antonio Baranda

MÉXICO.- Durante la mañanera de hoy 29 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que con su propuesta de reforma a la Ley de Hidrocarburos vaya a haber expropiaciones, ya que se respetarán los contratos existentes.

En conferencia de prensa, el mandatario aseguró que la iniciativa es para poner orden en el sector, y se acabe "la robadera", de la que no serán cómplices.

"Incluso en este asunto, los que tienen los contratos, se les van a respetar, los 70 contratos, los que tienen contratos vigentes, nada más que ya no vamos a dar más contratos, si se aprueba la ley lo que también necesitamos proteger a Pemex para garantizar el abasto de gasolinas, no podemos estar dependiendo del extranjero".

"Por eso se dice arriba, que ojalá la lean los legisladores y también los comentaristas de los medios de comunicación para que no se eche a andar una campaña hablando de lo que tú comentabas, de expropiación, ha quedado claro de que no se va a llevar a cabo, si no es necesario, una reforma constitucional en materia de energéticos, se van a respetar los contratos ", aseguró.

El jefe del ejecutivo expuso que en el periodo neoliberal hubo personas que recibieron hasta 10 concesiones para importar gasolinas y nunca las utilizaron, y se otorgaron más de mil, de las que actualmente quedan 75.

"Así como ahora ya están devolviendo las concesione s porque ya no quieren pagar los impuestos, porque antes mantenían las concesiones, tenían que pagar impuestos pero les condonaban los impuestos y como ahora ya no te permite pues están devolviendo las concesiones", explicó.

El mandatario dijo que las fueron cancelando y nunca cumplieron con traer gasolina al país, además de que tampoco construyeron instalaciones, puertos, tanques de almacenamiento o ductos.

Cuando se dió la crisis del huachicol, se llegó a tener muy pocas reservas de gasolina y se tuvo que recurrir a las importaciobes, ya que se depende de la compra del combustible en el extranjero; explicó López Obrador.

Así lo expresó, el presidente mexicano admitió que es urgente regresar a clases presenciales en escuelas públicas y privadas, por lo que después de vacunar a los adultos mayores en abril se continuará la aplicación a docentes.

El mandatario federal dijo que, aunque ya le corresponde vacunarse de acuerdo con el plan del Gobierno de la Ciudad de México, esperará porque se realizará unos estudios médicos.

"Acerca de la vacuna ya me va a corresponder, pero voy a practicarme unos estudios en estos días, porque los médicos que me atienden, quienes me ayudaron cuando padecí del Covid me hicieron análisis.

"Y me recomendaron que esperará para la vacuna, porque ya tenía los anticuerpos suficientes, pero ha pasado el tiempo, de todas maneras quiero que ellos sean los que me recomienden lo que más conviene, ¿no?", señaló.