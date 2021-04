AMLO: mañanera de hoy 07 de abril de 2021; resumen

Antonio Baranda

Durante la mañanera del día de hoy miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en 2006, luego de haberse consumado lo que calificó como fraude electoral, una parte de la población del país quería tomar las armas.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que tan fuerte era la guerra sucia difundida por los medios de comunicación que los reclamos por el plantón en la Ciudad de México llegaron hasta Baja California y Yucatán.

"En Baja California, en Yucatán me reclamaban por el plantón de acá. ¿Y ustedes en qué se perjudicaron? ¿En que se perjudicó? No, era el efecto de la propaganda, el efecto que tiene la propaganda a nivel general", relató.

López Obrador mencionó que debido al fraude se desató la guerra contra el narcotráfico y que, si él hubiera llegado a la Presidencia, eso no hubiera pasado.

"Ya después todos los que ayudaron en el fraude se quedaron callados y ya nos ofrecieron disculpa, porque por el fraude se desató la guerra que todavía estamos padeciendo.

"Si nos hubiesen respetado el triunfo, nosotros no hubiésemos desatado la guerra, no me hubiese yo puesto uniforme militar y no hubiese yo ido a Apatzingán a declarar la guerra que nos convirtió en un país con muchos desaparecidos y de fosas clandestinas", finalizó.