No mentir, no robar, no traicionar, ayuda para que no dé el coronavirus: AMLO

MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este jueves nuevas "medidas" para evitar el contagio del Covid-19.

En conferencia, el Mandatario aseguró que, además de las precauciones en materia sanitaria, el no mentir, puede ayudar a no contraer el coronavirus, que ya infectó a más de 100 mil mexicanos.

"¿Cómo se está cuidando?", se le preguntó al Mandatario, quien decidió realizar una gira a pesar de que el País se encuentra en semáforo rojo.

"Yo soy cuidadoso, lo mismo que yo recomiendo y que a mí me han dicho: la sana distancia, mantenerse a la distancia, el aseo, lavado de las manos, básicamente, la alimentación, comer saludable, no comer productos chatarra, pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio", respondió primero.

"Y estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus".