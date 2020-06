Empresas no esenciales no pueden abrir todavía, advierte López-Gatell

Ciudad de México.- Durante la conferencia de prensa diaria de la Secretaría de Salud en torno a la pandemia del Covid-19, el Dr. Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que las empresas no esenciales no pueden aún empezar a operar porque estamos en un momento muy peligroso con alto contagio.

“Los sitios de trabajo que no sean esenciales, no pueden abrir todavía. No les conviene tampoco a las empresas. Si abren ahora lo que va a ocurrir es que van a haber contagios y esto está considerado un riesgo laboral; para las que cotizan el en IMSS, la apertura les llevará a un incremento a la prima de riesgo, además de que van a tener que cerrar”, aclaró a quienes tienen confusión sobre cómo proceder.

Agregó que en este momento todo el país está en semáforo rojo y que por tanto existe el máximo riesgo de contagio si se sale a la vía pública, más en algunos lugares que en otros, de acuerdo con el contagio en cada región.

En todos los casos –aseguró-, la actividad de sana distancia, evitar salir de casa a menos que sea indispensable, es lo que debe prevalecer.

“Para qué apresurarse, No les conviene. Hay que esperar, falta menos. Estamos en un momento muy peligroso, de alto riesgo de contagio”, enfatizó.