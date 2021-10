AMLO pide a jóvenes alejarse de los lujos materiales

El presidente Andrés Manuel López Obrdaor declaró que “no cabe duda” que el dinero es “la mamá y el papá del diablo” y aconsejó a los jóvenes que se alejen lo más que se pueda de lo material.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador dijo que lo material es una tentación y no necesariamente significa felicidad "porque a veces es la perdición".

"La felicidad, no hay que olvidarlo, es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo, esa es la verdadera felicidad. No lo material, el lujo barato, las marcas, ¡no, no, no, qué barbaridad! (...) la ropa, los relojes, de mal gusto.

"Y que conste, que no estoy en contra de quien con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley logran un patrimonio; siempre lo he dicho, merecen respeto porque no todo el que tiene es malvado, pero el lujo, la ostentación, es de mal gusto, es ofensivo y si nos podemos alejar de eso, mejor", expresó López Obrador.