AMLO presentará en diciembre posible gabinete

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el 14 de diciembre presentará su propuesta de gobierno y a los integrantes del gabinete presidencial… en caso de ganar las elecciones de 2018.

“Daremos a conocer el programa y equipo, que de ganar Morena la Presidencia de la República en 2018, conformará el posible gabinete del nuevo gobierno”, dijo López Obrador durante su participación en el Cuarto Congreso Extraordinario del partido, realizado en el Auditorio Nacional, informó Milenio.

También te puede interesar: Si no gano en el 2018, daré clases de historia: AMLO

El dos veces candidato a la Presidencia pidió a sus simpatizantes no distraer su atención por atender ambiciones personales, por legítimas que sean.

“Es un egoísmo pensar en ambiciones personales, por legítimos que sean, que no nos empañen o desvíen de nuestro objetivo que es la transformación de México”.

López Obrador dijo que el 2018 representa la posibilidad de terminar con la corrupción.

Monreal no asiste al Consejo

López Obrador aseguró que el jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, decidió permanecer en Morena, luego de las diferencias ocasionadas por los resultados de la encuesta para elegir al coordinador de Morena en la Ciudad de México.

"Pues como decía José Martí, el verdadero revolucionario no ve en qué lugar está mejor, si no en qué lugar es más útil al movimiento de transformación", dijo sobre la decisión el ex gobernador zacatecano que sin embargo, no asistió al Consejo Nacional del partido.