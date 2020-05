AMLO: si no se hizo algo contra García Luna fue por encubrimiento

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si en el gobierno del ex presidente Felipe Calderón hubo denuncias en la SFP contra su ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, y no se hizo nada, es porque había encubrimiento.

"Ya se sabe que había encubrimiento, durante todo el periodo neoliberal, tampoco es de un gobierno", dijo el mandatario durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Sobre carpetazo del gobierno de Calderón a denuncias que señalan vínculos de García Luna con el narco (investigación de @zogallegos que también involucra a Fox y Peña https://t.co/Rm1MzPn5nI ), esto respondió #AMLO :pic.twitter.com/Bk8XBNwAik — Elisa AlanísZurutuza (@elisaalanis) May 7, 2020

Este jueves EL UNIVERSAL dio a conocer una investigación en la que se señala que durante el sexenio calderonistas la SFP recibió 12 denuncias en contra de García Luna -preso en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico-, pero en ese entonces la dependencia archivó las quejas por considerarlas "improcedentes" o porque no había elementos para continuar con las indagatorias.

A pregunta expresa, si esto deja sin base el señalamiento del expresidente Calderón de que es falso que su gobierno tuviera información de los nexos de García Luna con el narcotráfico y actúo con determinación contra el crimen organizado, el presidente López Obrador dijo eso lo debe responder el pueblo de México.

"Vamos a dejar esta respuesta a la gente, la formulaste muy bien, está muy claro, entonces, la respuesta se la dejamos a los mexicanos después", dijo el mandatario, quien pidió esperar a que termine el juicio contra García Luna porque seguramente va dar a conocer si actuó sólo o había una relación de complicidad, y quienes actuaban con él.

"Todo esto en el caso de que resulte culpable porque es un juicio y va a ser el tribunal en Estados Unidos el que va a decidir".

Recordó que como parte de ese encubrimiento en el sexenio de Felipe Calderón el partido en el poder armó una campaña para enjuiciar al ex gobernador y ex presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, y luego antes de que terminara el sexenio la entonces PGR emitió un oficio exonerando al político coahuilense.

"No es novedad que se haya actuado así, antes se fabricaban delitos o se exoneraba a quien se protegía desde arriba, así era. Pero en el caso de García Luna hay que esperar a ver qué dice, cómo va a estar el juicio".

El presidente López Obrador dijo que sí trata de acabar con la corrupción y no simular, la justicia en Estados Unidos debería de investigar a las responsabilidad de funcionarios agencias de las seguridad americanas con las que trabaja García Luna, porque cuando el ex funcionario terminó su cargo se fue a vivir a Miami y no a París: "¿Cómo estaba ahí el enjuague?", cuestionó.

Incluso señaló que se le debería preguntar al ex presidente Calderón si conocía del operativo Rápido y furioso, para ingresar armas de manera ilegal a México.

"¿Por qué no se le pregunta, si quiere él también es libre de contestar, si el ex presidente Calderón sabía lo de la entrada de armas en el operativo 'Rápido y Furioso'? Con eso", concluyó.