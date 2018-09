Mientras llega el vuelo... AMLO ayuda a una mujer con una llamada

Agencia

MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, dio una muestra más de buen humor cuando, en el aeropuerto de Ciudad Obregón, Sonora, se prestó a contestarle a un esposo quien no creía que su cónyuge estaba con el líder de Morena.

Por segunda ocasión en una semana un vuelo que abordaría, sufrió un retraso de más de dos horas debido a las malas condiciones del clima en la Ciudad de México.

El vuelo comercial estaba programado para salir de Ciudad Obregón, Sonora, a las 19:09 del sábado, tiempo local y arribaría a la capital del país a las 23:30 tiempo del Centro.

Fue en ese lapso de espera cuando se prestó a este gesto que sigue acercándolo con sus electores. La breve conversación quedó grabada en un video de 21 segundos, que pronto comenzó a viralizarse.

-¿Oiga le habla a mi esposo? Que no me cree que estoy aquí con usted -Sí, pásamelo... ¡Hola Hugo!

Ah que Hugo que no creía que su esposa estaba sentada junto al presidente electo @lopezobrador_ pic.twitter.com/8kyF6x5L8l