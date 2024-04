AMLO: proceso electoral 2024 transcurre con tranquilidad

En su conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el actual proceso electoral de 2024 está transcurriendo con bastante tranquilidad, a diferencia de los comicios presidenciales anteriores donde fue contendiente en 2006, 2012 y 2018.

López Obrador recordó que en 2006, enfrentó un intento de desafuero para inhabilitarlo como candidato presidencial.

Sin embargo, manifestó su rechazo a este tipo de prácticas, señalando que "¿Quién tiene que desaforar? El pueblo".

Al ser cuestionado sobre una supuesta ‘guerra sucia’ en su contra, López Obrador la minimizó en comparación con las campañas que enfrentó en el pasado, las cuales calificó como auténticas ‘guerras’.

El mandatario narró que en 2006 hubo una reunión de empresarios que decidieron financiar un documental contra el ‘populismo’ y campañas en su contra por parte del Consejo Coordinador Empresarial, Sabritas, Jumex y Claudio X. González, quien presionó a Televisa para intensificar los ataques.

Mencionó que en una comida con directivos de Televisa le presentaron un supuesto proyecto de decreto para expropiar empresas de esa televisora, documento que consideró falso.

Estaría bien que Emilio (Azcárraga) diga quién se lo dio", expresó.

López Obrador subrayó que en aquel entonces enfrentó fuertes campañas que advertían sobre fugas de capitales e inversiones si ganaba, mientras sus mensajes eran censurados en televisión, dejándolos "en estado de indefensión".

"Esto (lo actual) no es nada, ojalá se siguieran comportando así", manifestó López Obrador.

AMLO Tour: López Obrador anuncia gira de despedida tras elecciones 2024

Fue el lunes 15 de abril que el mandatario anunció que después de las elecciones 2024, emprenderá un viaje por regiones del país como parte de su ‘gira de despedida’.

De acuerdo con López Obrador, esta gira será una forma de agradecer el apoyo que recibió a lo largo de su administración por parte de sus simpatizantes.

“Sí quiero que nos reunamos con mucha gente, ver a quienes han sido pues los precursores de este movimiento, los que todavía no se nos han adelantado, quiero verlos y es posible que hagamos actos en plazas porque ya estoy terminando", aseguró el mandatario. “Después del día 2 voy a recorrer todo el país, voy a estar en todos los estados antes de entregar la banda presidencial”, recalcó.

También mencionó que pretende despedirse de las redes sociales una vez que termine su mandato y aseguró que se mantendrá aislado, sin reunirse con miembros de Morena.

"No voy a tener red social, es decir, no voy a escribir ningún mensaje por tuit, por Face, nada, pues tampoco voy a poder recibir a compañeras, compañeros, ciudadanos, porque sino, me convierto en lo que no quiero”.

Con información de Reforma