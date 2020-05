AMLO reactiva los puentes vacacionales a petición del sector turístico

MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los puentes vacacionales se mantendrán un año a petición del sector turismo.



Afirmó que la petición fue del Secretario de Turismo.



"Me pidió el Secretario de Turismo que yo reconsiderara el que celebráramos las fechas históricas en su día, que no fuesen puentes, que el 20 de noviembre fuese el día festivo de celebración porque es el aniversario de la revolución mexicana que significa mucho para todos, significó mucho para todos, significó justicia, democracia en su momento, significó soberanía", aseguró.

"No podemos hacer a un lado las gestas de nuestros héroes, en el periodo neoliberal querían que nos olvidáramos de la historia como se hacían hasta películas ningún he ando a Morelos y a Hidalgo, bueno, se quitó el retrato de Juárez en la época del neoliberalismo, en la época del esplendor conservador, entonces no querían que recordamos nada, vámonos a los puentes".

"Entonces dijimos no, vamos a recordar nuestra historia por qué no podemos olvidar de dónde venimos y entonces ahora, por esta circunstancia especial y para apoyar al turismo, que fue de las actividades económicas más afectadas, donde más pérdidas de empleo ha habido, de 20 millones 500 mil empleos... mi cálculo optimista, porque no soy pesimista, es que se van a perder 1 millón, bueno los técnicos van a decir que no, como los pronósticos de la caída de la economía, los pronósticos de ayer del Banco de México están peor que los pronósticos del Fondo Monetario Internacional para México, salieron más bueno realistas que los del Fondo".