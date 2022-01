Tras ingresar a hospital militar, AMLO regresa al Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador regresó al Palacio Nacional luego de que ayer viernes 21 de enero ingresara al Hospital Central Militar para realizarse un cateterismo cardiaco.

El mandatario regresó al Palacio Nacional durante la mañana de este sábado en la camioneta de su esposa, Beatriz Gutierrez Müller.

Y para informar sobre su estado de salud, el titular ejecutivo público un video en su cuenta de Twitter donde explicó porque fue ingresado al hospital militar.

Comentó que el procedimiento ya estaba programado, pero, tras su contagio de COVID-19 se tuvo que posponer.

“Fui al hospital hace quince días, me hicieron la prueba de esfuerzo y los médicos, los especialistas decidieron que me tenía que hacer un cateterismo. Ya estaba todo preparado, pero en eso me enfermo, me contagio de Covid y tuve que esperar a que pasara el Covid”, añadió AMLO.