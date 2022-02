Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que las críticas realizadas por el senador de Estados Unidos, Ted Cruz en contra de su gobierno son normales porque personajes como él, están en contra de la política que se está llevando en beneficio de los mexicanos.

“Es natural que este senador, que no está de acuerdo con nosotros… Se exprese como lo hizo, él está en contra de la política que estamos llevando a cabo a favor del pueblo de México y en defensa de los mexicanos que trabajan y viven honradamente en Estados Unidos, era de esperarse” expresó López Obrador durante la conferencia de prensa matutina.

El mandatario resaltó que tras las declaraciones hechas por Ted Cruz, comenzó un movimiento de defensa al senador, por un grupo de “conservadores mexicanos” a quienes describió como “traidores de la patria”.

“Ayer hubo una especie de “Todos Somos Ted Cruz”, los conservadores mexicanos que históricamente siempre se han destacado por ser traidores a la patria, es cosa de conocer la historia… ellos están contentos y apoyando estas declaraciones, pero es normal que esto suceda porque lo he venido diciendo, las circunstancias no permiten las medias tintas, la simulación, ante engañaban a la gente”, apuntó.

Asimismo el titular del ejecutivo destacó que le llena de orgullo que una persona como el senador estadounidense se lance en contra de su gobierno.

“De verdad es un timbre de orgullo que un senador como esta persona se lance en contra del Gobierno que represento, me llena de orgullo por lo que representamos; si él me alabara, si hablara bien de mí, a lo mejor me pondría yo a pensar de que no estamos haciendo bien las cosas, pero si dice que estamos mal, pues la verdad sí me produce orgullo” manifestó López Obrador.

Finalmente el mandatario destacó que los pensamientos diferidos son normales en un proceso democrático.

El senador de Estados Unidos por Texas, Ted Cruz manifestó que el presidente Andrés Manuel López Obrador intimida e incita a las agresiones en contra de los periodistas a través de un discurso “estigmatizante”.

Cruz denunció que la situación actual que enfrentan los comunicadores y políticos en México “es el más mortífero de la historia”, asimismo hizo un llamado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden para exigir a su homólogo frenar la violencia contra los periodistas.

“En 2020, más periodistas fueron asesinados en México que en cualquier otro país del mundo. El presidente López Obrador parece decidido a empeorar todas estas tendencias”, expresó Ted Cruz.

The accelerating breakdown of Mexican institutions and the rule of law under López Obrador is a threat to US national security.



Today, I pressed the Administration on the need to do more to stop and reverse this deadly trend. pic.twitter.com/h1ZAiNUB7c