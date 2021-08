AMLO se compara con Mandela, King y Gandhi ante bloqueo de la CNTE en Chiapas

MÉXICO.- En medio de un bloqueo de maestros de la CNTE que le impidieron llegar a su conferencia mañanera de este viernes en Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comparó en un video con Nelson Mandela, Martin Luther King y Gandhi.

"No voy a entrar por la fuerza" , dijo el mandatario ante la protesta de maestros de la CNTE en Chiapas y al no poder entrar a las instalaciones militares para ofrecer la conferencia mañanera de este viernes.

Tras cierre de paso de maestros en Chiapas que le impiden llegar a mañanera, AMLO afirma que por dignidad de la investidura presidencial "no puedo someterme a chantajes de nadie".

"No voy a entrar a la fuerza... no establezco complicidades mafiosas con ningún grupo".