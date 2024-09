AMLO se manifiesta en Palacio Nacional sobre incidente de la botella

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este lunes que durante su visita a Veracruz el fin de semana, fue llamado ‘dictador’ y que le lanzaron una botella, siendo este último un hecho que causó polémica.

Según el mandatario, estas reacciones se debieron a que varios están enojados de que ya no hay corrupción en el país.

"Ayer me tiraron una botella de agua y es que yo empecé jugando béisbol, era fielder, imagínense si no sé... si hasta la pude haber agarrado (la botella), pero no pasó a mayores”, comentó en su conferencia matutina.