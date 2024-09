AMLO se pronuncia ante persecución contra Genaro García Luna de EU

Este viernes 20 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre la condena perpetua solicitada por Estados Unidos en contra de Genaro García Luna.

Ayer, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó una vida tras las rejas para el ex secretario mexicano de Seguridad Pública, quien fue declarado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

En su conferencia matutina de este viernes, López Obrador declaró que ‘no le desea mal a nadie’, al ser cuestionado sobre el caso de García Luna.