AMLO justifica seguir con mañaneras en tiempo electoral: “tengo que defenderme”

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el próximo periodo electoral 2020-2021 que iniciara en septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que continuará con sus conferencias de prensa matutinas, también conocidas como mañaneras, pero no se hablará de temas político-electorales para evitar violar la ley electoral.

Durante su conferencia matutina el mandatario indicó a los reporteros que no abordará ningún tema que tenga que ver con los comicios en los que se renovarán diputaciones federales, se elegirá a 15 gobernadores o gobernadoras, además de que habrá 32 procesos locales.

"Estamos advirtiendo no se van a tocar temas político electorales, no deben tocarse esos temas, o sea, hay muchísimos temas todos los días, pero suspender las mañaneras, imagínense, habría fiesta en los conservas (sic), o sea, cuánto lo celebrarían, imagínense. Nos tendrían nada más sentaditos en el banquillo de los acusados".

El presidente agregó que si suspendiera sus conferencias, que también son trasmitidas por redes sociales, se quedarían indefensos, pues no tendría derecho de réplica ante la prensa.