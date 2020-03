AMLO critica a IP por colocar ventiladores para generar energía eólica; afecta el paisaje, dice

Tijuana.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la Iniciativa Privada por colocar ventiladores para generar energía eólica en La Rumorosa, Tijuana, afectando el paisaje natural.

"Los pusieron los conservadores", aseguró en un video publicado en su cuenta de Twitter.

El Mandatario reprobó también que Gobiernos estatales hayan dado los permisos para instalar los ventiladores en dicha zona.

Año tras año, en el largo camino hacia la transformación de México, siempre he disfrutado el paso por La Rumorosa. La política y la belleza no son incompatibles. pic.twitter.com/jxgeimsVfB — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 28, 2020

"Es uno de los sitios más bellos de México, pero también aquí se expresa la falta de sensibilidad de los gobernantes, autorizaron esos ventiladores para producir energía eólica, miren cómo afecta el paisaje, la imagen natural, cómo se atrevieron a dar permiso para instalar estos ventiladores", cuestionó.

"Pueden decir que se produce energía eléctrica ¡muy poco!, además son negocios privados porque se tiene que subsidiar estas empresas. Esa son de las tranzas que se hacían en el periodo neoliberal, esto fue promovido por los gobernadores del partido conservador".

De camino a un evento en San Luis Río Colorado, López Obrador pasará junto a la fábrica de cerveza de Constellation Brands, cancelada luego de una consulta popular pese a una inversión de 900 millones de dólares.

"Nunca más permisos para afectar el medio ambiente", prometió el Mandatario en el video donde se le ve acompañado de un hombre que dijo vivir en una cueva al lado de la carretera y criar 13 perros.

El video fue publicado un día después de llamar a la población a quedarse en casa para evitar que el incremento de casos de Covid-19 colapse el sistema de salud y la economía.

"Si no nos cuidamos, si no nos retiramos a nuestras casas y nos cuidamos, entonces puede pasar esto: se nos van a disparar los casos de infección, y se nos van a saturar los hospitales, no nos van a alcanzar las camas, los hospitales", afirmó ayer.

El Presidente viajó tres horas desde Tijuana a Río Colorado, Sonora, para supervisar la construcción de una primaria.

En el lugar, médicos y enfermeras reparten gel y cuestionan a los pocos asistentes, en su mayoría trabajadores y reporteros, si han presentado algún síntoma de coronavirus.