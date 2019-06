Ana Guevara llama 'berrinchudos' a deportistas que se quejan de su beca

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) Ana Gabriela Guevara, confirmó que hablará con los atletas mexicanos que se quejaron por la reducción en el monto de las becas y señaló, que algunos "hicieron su berrinche" y persistieron en el "tema mediático".

"Están en todo su derecho a manifestarse, pero simplemente he sido cautelosa de no ventilarlo y no hacerlo público porque no quiero que los deportistas se vean inmiscuidos en este tema. He querido llevar esto de manera paulatina con cada uno de ellos", refirió.

También te puede interesar: Atletas mexicanos reciben menos dinero que 'ninis'

Las razones que motivaron la reestructuración de las becas, según explicó el organismo, se debieron a que de enero a abril se detectaron varias inconsistencias; entre ellas, que algunos deportistas que ya no estaban en activo seguían recibiendo la beca.

"No es mi criterio, yo tengo que cumplir los estatutos, no es algo que se nos ocurrió hoy, la administración anterior tenía un desorden… se daban becas sin resultados", mencionó la directora en una entrevista con ESPN.

De acuerdo con el documento en el que se exponen los nuevos montos y estímulos de las becas deportivas, los deportistas que logren quedar entre los lugares 9 y 12 en un Campeonato Mundial -Juegos Olímpicos o Mundial Juvenil- recibirán una beca de 9 mil a 12 mil pesos mensuales.

Para el caso de las pruebas no olímpicas el monto será menor: 5 mil pesos para quienes logren quedar en los sitios del 9 al 12 en el Mundial de mayores (lugar 9 al 12), cinco mil pesos en Mundial Juvenil (4 al 5to), cinco mil pesos en Juegos Panamericanos (4 al 5to), y también esa cantidad en Juegos Centroamericanos (segundo y tercer sitio).

En cuanto a los Paralímpicos, del segundo al quinto lugar obtendrán una beca de tres mil pesos; y en algunos casos será la directora de la Conade quien determine el monto.

Deportistas como Adriana Jiménez, Edson Gómez yutilizaron sus redes sociales para quejarse por la asignación o disminución de las becas.

"Recibo menos que los ninis que tristeza", fue el contundente mensaje que usó el judoka, Nabor Castillo, para denunciar la disminución del apoyo que recibe por parte del gobierno para prepararse y participar en competencias de su disciplina. El ganador de una medalla de plata en los juegos panamericanos aseguró que la Conade le disminuyó de 5 mil a 2 mil pesos su beca.

Los comentarios de Nabor causaron cientos de reacciones en redes sociales, tanto positivas como negativas.

Y es que el programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca dar becas a más de 2.6 millones de jóvenes de 18 y 29 años, que actualmente no estudian y no trabajan, llamados "ninis".