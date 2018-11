SSP del estado de Nuevo León tomará seguridad de Monterrey

Agencia

NUEVO LEÓN.- La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Nuevo León tomará el control de la seguridad de Monterrey, ante el vacío de poder que existe, tras la anulación de la elección para presidente municipal, y debido a la falta de consenso para formar el Consejo Municipal.

“Para evitar cualquier riesgo de alteración grave del orden público en dicha municipalidad, y en atención a la falta a la designación del órgano que asuma las funciones del Ayuntamiento, declara que el estado asume de manera inmediata, pero transitoria, la facultad de emitir órdenes a la policía del municipio de Monterrey (…) qué quiere decir esto, que debido a este vacío que existe de autoridad en Monterrey, hemos decidido que el Secretario de Seguridad del estado, asuma el mando de la Policía municipal de Monterrey”, dijo Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León.

Rodríguez Calderón dijo que respeta los tiempos del Congreso del Estado para la conformación de un Consejo municipal, pero no se puede frenar la estrategia de seguridad.

También te puede interesar: Esposa del 'Chapo' lleva ayuda a niños con cáncer

"Nosotros respetamos la decisión que el Congreso tenga que dar, en el tiempo que tenga que definirlo, pero no creemos que sea adecuado esperar más tiempo, y por eso tomé la decisión dado que, al no existir la coordinación, no tenemos con quien coordinarnos en el municipio de Monterrey y nosotros tenemos que continuar con la estrategia de seguridad”, aseguró Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador de Nuevo León.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Bernardo González, señaló que esta medida fue aplicada en base a los estatutos de la Ley de Emergencia Policial de Nuevo León.

“Nosotros como lo mencionaba el Gobernador vamos a coordinar a los mandos de la Policía Municipal, van a seguir patrullando el territorio que actualmente les corresponde (…) y tendrá el municipio que acatar estas órdenes, porque es una disposición y así lo marca la Ley”, precisó Bernardo González, secretario de Seguridad Pública.

Se informó que esta intervención tendrá una vigencia de 60 días, pero que este periodo podría prolongarse.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, decidió anular la elección de alcalde, del pasado 1 de julio, debido a irregularidades en el proceso.