Aprueban en lo particular la reforma judicial; va para el Senado

La Cámara de Diputados, con el respaldo de Morena y sus aliados, aprobó tanto en lo general como en lo particular la reforma judicial, enviando la minuta al Senado para su revisión.

Durante el debate sobre las reservas, Morena utilizó su mayoría para aprobar únicamente tres modificaciones, todas propuestas por sus propios legisladores.

Los legisladores que sesionaron en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, sobre sillas de fiesta en una cancha de basquetbol, aprobaron una propuesta de Morena, una del PT y otra del Partido Verde.

La propuesta del PVEM elimina la prohibición para magistrados de Circuito y jueces de Distrito de no poder ejercer como abogados en los siguientes dos años, siempre que sea fuera de su circunscripción.

"Al terminar su cargo, las magistradas y magistrados, jueces y juezas, no pierdan el derecho, como lo dicta el artículo 101, de trabajar en los dos años siguientes, y que fuera de su circunscripción puedan trabajar en donde sea, del territorio nacional, para que no pierdan el derecho de ejercer su profesión y, con su experiencia, sigan enriqueciendo el área del derecho de nuestro país", expuso el diputado, Jesús Cuanalo.

La reserva de Morena prevé que los magistrados de circuito y los jueces de distrito que no participen en la elección judicial o que participen y pierdan, se les paguen tres meses de salario integrado, además de 20 días de salario por cada año prestado y demás prestaciones.

La Oposición la consideró como un premio de consolación o un chantaje para avalar la reforma que afecta los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial y, de fondo, la impartición de justicia en México, pero el diputado Arturo Ávila, vocero de la bancada, afirmó que es lo contrario.