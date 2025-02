Aranceles de Trump llevarán a México a una recesión: Standard and Poor’s

La economía mexicana podría entrar en un escenario de recesión económica con los aranceles de 25% a las exportaciones del país confirmadas y firmadas hoy mismo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió la agencia calificadora Standard and Poor’s (S&P).

En su informe “Cómo los aranceles estadounidenses podrían afectar el panorama económico de México”, la firma explicó que la principal razón detrás de este impacto sería la contracción de las exportaciones reales de bienes y servicios. Se prevé que esta caída se refleje en 2025, afectando gravemente el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

Dólar llegaría a 22 pesos

El documento también señala que la reducción de la demanda externa y las presiones fiscales resultantes de un menor crecimiento en los ingresos generarían efectos adversos en el tipo de cambio. De acuerdo con el análisis, el dólar alcanzaría los 22.28 pesos hacia finales de 2025, superando la proyección base actual de 21.30 pesos por unidad.

A pesar del impacto negativo en las exportaciones, S&P considera que la contracción de las importaciones de bienes y servicios podría amortiguar parcialmente los efectos de la crisis. Esto se debería a una reducción en los gastos de capital dentro del país.

Apenas ayer, la Secretaría de Hacienda afirmó que la economía mexicana no entraría en recesión a pesar de los aranceles estadounidenses.

En respuesta a la medida estadounidense, el análisis estima que México impondría un arancel del 10% a ciertos productos, entre ellos metales y algunos alimentos específicos.

El panorama económico para 2026 tampoco resulta alentador, ya que la calificadora prevé un estancamiento en el crecimiento del PIB. En su evaluación, destaca que la inversión fija privada se vería afectada por la menor actividad manufacturera y un entorno empresarial poco favorable.

Además, la inversión pública en 2025 sería inferior a la de 2024, lo que contribuiría a la disminución de este componente económico.

Otro de los factores de preocupación es el aumento del desempleo, que se proyecta como una consecuencia directa de los efectos negativos en el sector exportador, en especial dentro de la industria manufacturera.

S&P enfatiza que la combinación de estos elementos podría generar un periodo de incertidumbre y dificultades económicas para México en los próximos años.

¿Qué sectores serían más afectados por los aranceles?

Asimismo, la calificadora Standard and Poor’s considera que los sectores automotriz y de equipos eléctricos en México podrían afrontar la mayor presión por los aumentos arancelarios.

