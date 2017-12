Árboles navideños son rechazados y devueltos a EU por plaga

Agencia

MÉXICO.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) regresó a Estados Unidos 14 mil 675 árboles de Navidad que se comercializarían en México por presentar plagas cuarentenarias.

De acuerdo con Bajo Palabra, en el marco del Programa de Verificación e Inspección a la Importación de Árboles de Navidad, el organismo impidió el ingreso de los ejemplares en las aduanas de Mexicali y Tijuana; Nogales y San Luis Río Colorado; Nuevo Laredo y Reynosa; y Colombia.

Durante la operación del programa, inspectores federales han verificado 531 mil 752 árboles, de los cuales 517 mil 077 fueron importados al cumplir con los requisitos sanitarios establecidos en la normatividad mexicana entre el 3 y el 30 de noviembre pasado.

De esos embarques, no se aceptaron 19 de ellos por presentar insectos de los cuales no se tiene conocimiento de su presencia en México de manera oficial o extraoficial mediante un trabajo de carácter científico; el resto se rechazó por no presentar los documentos de forma correcta.

Las plagas interceptadas son conocidas comúnmente como Gorgojos o Picudos y se nombran científicamente como Cylindrocopturus furnissi, Otiorhynchus rugosostriatus, Nemocestes puncticollis, Polydrusus confluens, Trachyphloeus aristatus y Pissodes fasciatus.

La identificación taxonómica de esas plagas fue realizada por entomólogos del Laboratorio de Análisis y Referencia en Sanidad Forestal de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La Profepa dio a conocer en un comunicado que esa unidad administrativa del sector ambiental es la competente para dictar las medidas fitosanitarias que procedan.

Refirió que, hasta el momento, los árboles de Navidad que se han revisado en la frontera norte son del tipo Abeto Noble (Abies procera), Abeto de Douglas (Pseudotsuga mensiezii), Abeto de Nordmann (Abies nordmanniana), Abeto Grande (Abies grandis) y Abeto Alpino (Abies lasiocarpa).

Cada año, la Profepa implementa el programa de verificación con el objetivo de asegurar la calidad sanitaria de los árboles de Navidad que pretenden importarse al país e impedir la introducción de plagas forestales, que pudieran infectar los ecosistemas mexicanos.