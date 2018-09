Esto hace la diferencia entre la vida y la muerte en un asalto

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Una reacción imprevista por los asaltantes al momento de un atraco podría representar la diferencia entre la vida y la muerte para la víctima, comenta a Excélsior Digital, Rodrigo Murguía Rodríguez, psicólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La experiencia del asaltante también es de un momento de mucho estrés, está nervioso”, mencionó Murguía Rodríguez quien agregó que “es una cuestión de poder” en la que los delincuentes están sometiendo a otras personas, les infringen miedo. “ello son los que dominan en ese momento”.

Ello, luego de que la madrugada del pasado lunes una mujer murió por disparo de arma de fuego durante un asalto. La víctima retó a los delincuentes “Ya me robaste todo, no me voy a tirar al piso… No puedo, sí vas a disparar, ¡dispara si tienes muchos huevos!”.

Esas fueron las últimas palabras de Fabiola, una cliente frecuente del bar La Odisea, ubicado en Canal de Miramontes y Ciruelos en la delegación Coyoacán antes de recibir dos impactos de bala.

Murguía Rodríguez consideró que en estas situaciones es impredecible la reacción de cada persona, pues depende de su contexto social y cultural pero refleja un rechazo total a la violencia que impera en su vida.

“Habría que revisar su contexto, conocer la historia de la persona (…) Es una reacción violenta a una situación violenta”, indicó.

Detalló que cuando una persona se encuentra en una situación que lo sobrecarga de estrés o de ansiedad la parte racional se ve interferida ‘se apaga’ y ello detona que actuemos de maneras que no haríamos en caso hallarnos en un contexto totalmente distinto.

Efectos en los testigos

De acuerdo con relatos del encargado del establecimiento, los sujetos ingresaron al bar y se hicieron pasar como clientes, se trataba de dos personas, un hombre de alrededor de 30 años de edad y una mujer de 25. Tras cometer el homicidio los implicados huyeron.

Al cuestionarle cuáles serían las posibles secuelas que presentarían los clientes que se hallaban en el bar de la colonia Los Cipreses al momento del homicidio, indicó que podrían presentar Trastorno por Estrés Agudo (TEA), es decir que en las próximas horas o días podrían experimentar miedo y ansiedad.

Cualquier estruendo podría remitirlos al momento de los hechos una y otra vez, además de que podrían presentar dificultades para dormir y ‘flashbacks’ recurrentes, sobresaltos e hipervigilancia.

Murguía Rodríguez recomendó que en caso de que persistan los momentos de temor y ansiedad se debe consultar a un especialista, pues se podría estar ante un Trastorno de Estrés Post Traumático (TEPT) que implica un padecimiento crónico.