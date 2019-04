Asesinan a secretario del ex jefe del Estado Mayor en Edomex

Agencias

Estado de México.- Este miércoles, fue asesinado Sergio Armando Hernández Vega, ex secretario particular del ex jefe del Estado Mayor Presidencial en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con la Procuraduría del Estado de México, el cuerpo del hombre de 49 años de edad fue encontrado a las 04:45 horas en su casa del Condado de Sayavedra, en Atizapán, Estado de México.

También te puede interesar: Matan a presunto familiar de Peña Nieto en Edomex

Según información obtenida del periodista Carlos Jiménez, el hombre fue asesinado por personas desconocidas que ingresaron al domicilio a robar y quienes huyeron con rumbo desconocido.

MATAN en EDOMEX al SECRETARIO PARTICULAR del JEFE del ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL de @EPN

Sergio Armando Hernandez Vega era secretario del General Miranda.

Esta madrugada lo asesinaron dentro de esta casa en Atizapán.

Parece que entraron a robar.

Así lo halló la @FiscaliaEdomex pic.twitter.com/5UHFfx4WoR — Carlos Jiménez (@c4jimenez) 17 de abril de 2019

(Con información de LopezDoriga.com)