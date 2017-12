Acusan intervención de panistas en asesinato de periodista

Agencia

Ciudad de México.- La familia de la periodista Miroslava Breach, rechazó la versión oficial del gobierno de Chihuahua que señala al detenido Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, como el autor intelectual del homicidio.

En un comunicado firmado por los cinco hermanos de la periodista, asesinada el pasado 23 de marzo, afirmaron que “El Larry” fue el encargado de ejecutar una orden que fue enviada desde las esferas del Partido Acción Nacional (PAN), por lo cual, no es el autor intelectual del crimen de su hermana Miroslava, informa el portal MVS Noticias.

Señalaron que detrás de la orden de ejecutar a Miroslava se encuentran políticos del PAN y PRI que pudieron ponerse de acuerdo o actuar de manera separada para ordenar a “El Larry “, quien llevó a cabo la orden de matarla y contrató a las personas que la asesinaron.

En la misiva, la familia exigió la búsqueda y captura de los verdaderos gestores de este crimen, señalaron al ex alcalde del PAN en el municipio de Chínipas, Chihuahua, Hugo Amed Schulz Alcaraz, quien renunció recientemente a su cargo de Coordinador de Educación del Gobierno del Estado en la región Sierra, quien fue señalado en diversos reportajes de Miroslava, como “mensajero” de grupos criminales en dicho municipio.

También acusaron a Mario Vázquez Robles, ex presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) y actual titular de Servicios Públicos Municipales de la capital del Estado, así como a Alfredo Piñera, ex Coordinador de Comunicación Social del PAN, quien se comunicó en diversas ocasiones con Miroslava, para pedirle que no publicara sus notas sobre la intromisión del narcotráfico en la designación de candidatos del PAN en la región Sierra.

Los hermanos de la comunicadora, insistieron en la necesidad de investigar el lado político de este homicidio y no solo a los “mensajeros del crimen”, ya que hasta hoy las personas involucradas; como el detenido el pasado lunes, Juan Carlos Moreno Ochoa y la persona asesinada, Andrés Zavala Corral, identificado como el que disparó el arma que le quito la vida a Miroslava, son solamente los brazos operativos del crimen.

Por último, señalaron que hasta la fecha la Fiscalía General del Estado no les ha entregado copia del expediente del crimen, pese haber obtenido un amparo del Juez Décimo de Distrito que les permite el acceso a dicha carpeta de investigación.