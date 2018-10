Atentado no fue en contra de Norberto Rivera

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El canónigo penitenciario y ex vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, Raymundo Collins, negaron que el ataque en casa del Arzobispo Emérito de México, Norberto Rivera, se trate de un atentado en su contra.

De acuerdo con vanguardia.com, “no hay ningún elemento que nos haga pensar en ello, hasta ahorita (atentado). Las investigaciones tienen que proceder con base en datos concretos y no a especulaciones. No hay que especular”, dijo Valdemar a los medios en el lugar del ataque.

De acuerdo con el ex vocero, Norberto Rivera no necesita más seguridad para su protección.

“Me parece que tan seguridad suficiente y buena tenía que no pasó a más. Hay que reconocer el valor del policía que enfrentó a estos agresores; no sabemos qué fines tenían, lo hizo con eficacia, los hizo huir. Entonces lo poco que tiene de seguridad parece ser suficiente”, afirmó.

Raymundo Collins dijo que en ningún momento estuvo en peligro la vida del cardenal.

“No podemos decirlo (que fue un atentado), no fue un atentado; ya estuve platicando con el cardenal, quien estaba en el fondo dentro de su casa. No estuvo en riesgo. Está impactado por la noticia y más por la persona que murió”, dijo a medios afuera de la vivienda.

Graban huida de asesinos del escolta del cardenal Rivera

El secretario de Seguridad Pública capitalina, Raymundo Collins, precisó que buscan a dos vehículos en los que huyeron los asesinos del escolta del cardenal Noberto Rivera Carrera.

Uno de los vehículos es una camioneta Mitsubishi Outlander Blanca y otra negra.

De acuerdo con información de Milenio, agentes de la Policía de Investigación analizan las imágenes de las cámaras de videovigilancia, tanto de la vía pública como particulares, para lograr identificar la ruta que usaron los agresores para huir.

El jefe de la Policía dijo que dos hombres fueron los que ingresaron a la casa de Norberto Rivera, pero el Arzobispo Emérito no estuvo en riesgo en ningún momento.

Esta tarde, un elemento de la Policía Bancaria Industrial, que fungía como escolta del Arzobispo Emérito de México, murió tras ser baleado en la casa de Rivera.

De acuerdo con el jefe de la Policía, los atacantes dijeron que iban a entregar un sobre y, al abrir la puerta, ingresaron y forcejearon con el escolta.