Bañan de pintura rosa a candidata del PRI en Naucalpan

MÉXICO.- Mientras recorría las calles de Satélite en ciudad de México, la candidata a diputada federal por el PRI en Naucalpan, Maribel Martínez, denunció que fue atacada por una persona que le lanzó pintura de color rosa.

A través de redes sociales, Maribel Martínez, detalló la agresión y señaló que las campañas deben ser una jornada cívica y no de agresiones.

"Caminando en las calles de Naucalpan me vi vandalizada, definitivamente una pena, pero aun así, lo vamos a lograr", escribió en su cuenta de Twitter.

Tras la agresión, la candidata cuestionó la acción y dijo que no se detendrá en su lucha por la candidatura en el municipio mexiquense.

"A las seis y cinco de la tarde fuimos agredidos por no sé quién, que llegó y nos vació un bote de pintura, no es correcto lo que está pasando. Estamos buscando una candidatura, pero que hoy vengan y agredan mujeres no se vale", dijo.