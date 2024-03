Banxico: ¿En qué nos beneficia que el Banco de México baje su tasa de interés?

El pasado 21 de marzo, el Banco de México (Banxico) anunció una reducción de 25 puntos base en la tasa objetivo, dejándola en 11 por ciento. Se trata del primer recorte desde junio de 2021, cuando la tasa comenzó a subir para combatir la inflación.

Banxico mencionó que el freno a la inflación ha progresado de forma importante. A tasa anual se ubicó en 7.76 por ciento en la primera quincena de marzo, por debajo del 8.66 por ciento de la quincena anterior.

De acuerdo con Israel Macías López, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana (UP) Campus Guadalajara, esto es positivo para la población.

"Es buena noticia porque significa que la inflación está cediendo, los precios están bajando, si no como quisiéramos, pero por lo menos no están subiendo, y por otro lado si uno va a pedir un crédito ayuda a que las tasas ya no sean tan, tan altas" , explicó el profesor.