Greta Thunberg, Bernie Sanders y ‘Luke Skywalker’ critican incendio en ducto de Pemex.

Greta Thunberg, activista medioambiental sueca, lamentó el incendio en una Sonda de Campeche.

En Twitter, la joven criticó a los líderes mundiales y dijo que "este es el mundo que nos están dejando".

"Las personas en el poder se llaman a sí mismos 'líderes climáticos', mientras abren nuevos campos petroleros, oleoductos y plantas de energía de carbón, otorgando nuevas licencias petroleras para explorar futuros sitios de perforación petrolera. Este es el mundo que nos están dejando".

La joven acompañó su mensaje al retuitear un video del ojo de fuego en una Sonda de Campeche.

Meanwhile the people in power call themselves "climate leaders" as they open up new oilfields, pipelines and coal power plants - granting new oil licenses exploring future oil drilling sites.

This is the world they are leaving for us. https://t.co/4hQ8nm11Fd — Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 3, 2021

También se pronunciaron Bernie Sanders y Mark Hamill

En el mismo sentido, el senador izquierdista Bernie Sanders compartió imágenes del hecho y reclamó: "Por favor, no me digan que poner fin a nuestra dependencia de los combustibles fósiles es demasiado radical, ESTO es radical".

Please do not tell me that ending our dependency on fossil fuels is too radical — THIS is radical. https://t.co/mPbrSEoVg5 — Bernie Sanders (@BernieSanders) July 3, 2021

Conocido por interpretar a Luke Skywalker en la serie de películas Star Wars, Mark Hamill posteó un video en el que se aprecia el incendio en la superficie de las aguas de la región tras la ruptura en un gasoducto submarino en el Golfo de México.

El histrión de 69 años mostró su asombro con las imágenes y reflexionó al respecto con un breve mensaje que en pocas horas acumula caso 50 mil "me gusta".

"Si esto no es una señal segura del Apocalipsis, no sé qué es", se lee.

Como respuesta a este mensaje, varios cibernautas opinaron que en efecto, la humanidad ha actuado mal en los últimos años y ha propiciado al declive de la calidad de vida en la Tierra.

If this isn’t a sure sign of the Apocalypse, I don’t know what is. https://t.co/DCkewhEnUi — Mark Hamill (@HamillHimself) July 3, 2021

Incidente no dejó lesionados: Pemex

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que ayer quedó controlada la emanación de gas y fuego en un ducto submarino ubicado en cercanías de la plataforma satélite KU-C, en la Sonda de Campeche. En un comunicado, la empresa productiva del Estado indicó que a las 05:15 horas de ayer se registró una fuga de gas en el ducto submarino de 12 pulgadas y la presencia de fuego en el mar, a 150 metros de la plataforma satélite KU-C, localizada en la Sonda de Campeche, perteneciente al Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap, adscrito a la Subdirección de Producción Región Marina Noreste de la filial Pemex Exploración y Producción.

La firma aseguró que el incidente fue atendido de inmediato, al activarse los protocolos de seguridad, y con el acompañamiento de embarcaciones cercanas para combatir incendios como Isla Santa Cruz, Bahía de Campeche y Bourbon Alienor. Además, se procedió al cierre de válvulas de interconexión en el ducto, extinguiéndose el fuego y la emanación de gas, quedando concluida la contingencia alrededor de las 10:45 horas y restableciendo las condiciones normales de operación.

"No se reportan lesionados ni evacuados", detalló la petrolera en su comunicado. Además, la firma dio a conocer que se realizará un análisis de causa-raíz del incidente.

