Bitcoin 16 de diciembre de 2021: Elektra ya acepta pagos en BTC

Elektra ya permite pagar con Bitcoins (BTC) los productos de su tienda en línea e incluso ofrencen descuentos al pagar con la popular criptomoneda. La compañía dio a conocer la noticia con un anunció en su página web.

Con esto, las tiendas de Elektra propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego se convirtió en la primera tienda en México en aceptar pagos de BTC, criptomoneda que no está regulada en el país.

“Los rumores son ciertos, Elektra es la 1er tienda (de retail) en México que permite comprar con Bitcoin. Siento mucho volver a ganarle a la competencia”, escribió en su cuenta de Twitter Salinas Pliego.

Para poder comprar con BTC en la Elektra, en los términos y condiciones explica que el pago debe hacerse por BitPay.

Desde hace tiempo, el empresario había adelantado la posibilidad de que su cadena de tiendas aceptará los pagos a través de la criptomoneda.

Very soon we will have this in our Elektra store network.🚀 #Bitcoin #LightningNetwork https://t.co/Y4n7pAsBS0