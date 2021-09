Bitcoin 20 de septiembre de 2021: Gobierno de El Salvador compra más BTC

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que había aprovechado para comprar más Bitcoin (BTC) en la caída de precio que ocurrió desde la medianoche.

“Acabamos de comprar en la caída. ¡150 nuevas! El Salvador ahora tiene 700 monedas", expresó en la red social.

We just bought the dip.



150 new coins!



El Salvador now holds 700 coins.#Bitcoin🇸🇻